Zenga: «Ecco perché Mancini ha convocato Meret e non Cragno». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Walter Zenga ha parlato a Il Giornale della scelta di Roberto Mancini di portare all’Europeo Meret al posto di Cragno.

Le sue dichiarazioni: «Sta parlando con la persona che ha fatto esordire Sirigu in Serie A e che a Cagliari ha rimesso in pista Cragno dopo l’infortunio. Basta andarsi a ripescare le mie interviste ai tempi di Crotone, quando dicevo che i due portieri più futuribili in Italia erano Cragno e Meret. Lo pensavo allora e lo penso ancora oggi. Forse, ai fini della convocazione, il napoletano è stato premiato per qualche apparizione internazionale in più».

L’articolo Zenga: «Ecco perché Mancini ha convocato Meret e non Cragno» proviene da Cagliari News 24.