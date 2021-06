Sfuma la trattativa tra Cagliari e Inter per il difensore classe 2002 Lorenzo Pirola che torna in prestito al Monza

Sfuma un’altra trattativa che il Cagliari avrebbe voluto intavolare con l’Inter. La dirigenza sarda, negli ultimi giorni, aveva manifestato il suo interesse per il difensore classe 2002 nerazzurro Lorenzo Pirola. Tuttavia, secondo quanto riferisce L’Interista, il giovane giocatore sarebbe prossimo al ritorno al Monza, squadra in cui è già stato in prestito la scorsa stagione.

