Chi sarà il sostituto di Salvatore Sirigu? Il Torino punta in alto, ritorno di fiamma per il portiere del Cagliari Alessio Cragno

Salvatore Sirigu e il Torino pensano al futuro. Con il contratto in scadenza nel 2022 le riflessioni, come riporta TorinoGranata, sono d’obbligo. L’estremo difensore non si vuole accontentare, vuole ancora una big e lo stesso vale per la dirigenza granata che vorrebbe ambire a un sostituto di alto livello. Ecco che allora ritorna di moda il nome di Alessio Cragno, portiere del Cagliari. C’è interesse anche per il sannita Montipò, per il quale basterebbero cinque milioni per portarlo in Piemonte.

Cragno, però, sarebbe un’occasione d’oro per ripartire.

L’articolo Calciomercato Torino, ritorno di fiamma per Cragno proviene da Cagliari News 24.