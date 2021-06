Rallentano le trattative tra Cagliari e Luca Ceppitelli in merito al rinnovo: la decisione del club rossoblù

Il rinnovo di Luca Ceppitelli sembra essere in stand-by. Le trattative tra il difensore e il Cagliari – secondo quando sottolineato da Tuttomercatoweb.com – sono momentaneamente bloccate.

Il club rossoblù, infatti, sembrerebbe non intenzionato a venire incontro alla richiesta del giocatore che, essendo in scadenza, a giugno sarà free agent. In questi giorni, tuttavia, le due parti continueranno a lavorare per arrivare a un accordo comune.

L’articolo Ceppitelli, operazione rinnovo: la trattativa rallenta. Il motivo proviene da Cagliari News 24.