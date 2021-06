Abbiamo appena chiuso un reparto Covid, quello di geriatria (che era stato attrezzato per alcuni mesi per essere un secondo reparto Covid), che dunque sta per tornare alla sua funzione tradizionale rioccupando i suoi vecchi spazi dopo circa cinque mesi”. A dirlo all’AdnKronos è il dottor Lucio Cosco, primario Malattie infettive dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. “Al momento abbiamo 20 ricoverati Covid nel mio reparto – spiega il dottor Cosco – su 35 posti a disposizione in totale nell’ospedale. Se i contagi dovessero tornare a salire – conclude -, ci metteremmo molto poco a ripristinare il reparto Covid, ma non credo che torneremo ai numeri di dicembre o gennaio”.