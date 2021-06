Sono cominciati oggi, 10 giugno, a Potenza gli interrogatori di garanzia dell’inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano sulle vicende giudiziarie di Trani e dell’ex Ilva di Taranto che coinvolgono tra gli altri, l’avvocato Piero Mara, l’ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo e il poliziotto Filippo Paradiso.

Il primo a essere ascoltato è stato Paradiso, il quale non ha risposto alle domande del gip di Potenza Antonello Amodeo. L’agente di Polizia, difeso dagli avvocati Michele Laforgia e Gianluca Tognozzi, è stato ascoltato in videoconferenza dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Scelta diversa per Piero Amara. Si è invece tenuto in carcere a Potenza l’interrogatorio di garanzia dell’avvocato siciliano arrestato lo scorso 8 giugno per corruzione in atti giudiziari nell’ambito nell’inchiesta della procura potentina. Il difensore di Amara, Savino Mondello, ha spiegato, ai giornalisti presenti all’uscita dal carcere potentino, che il suo assistito “ha risposto ampiamente” al gip Antonello Amodeo, “anche nella non condivisione dell’impianto giuridico dell’ordinanza di custodia cautelare”.

Per l’ex procuratore di Taranto, per cui è stato disposto il divieto di dimora, l’interrogatorio di garanzia si terrà domani, 11 giugno.