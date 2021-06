Mercato professionisti in pillole, 10 giugno SERIE A Dionisi – Sassuolo 95% – Una svolta clamorosa, che ha preso corpo in poche ore. Superata la Sampdoria e affare chiuso per gli ottimi rapporti esistenti fra i due club. Il Sassuolo ha garantito che l'Empoli potrà scegliere un giocatore dal proprio serbatoio con calma nei prossimi giorni SERIE B Parma-Favilli 55% – Trattativa aperta. Dopo il disastroso anno di Verona, il centravanti ripartirà dalla Serie B quasi certamente. Deve solo capire da dove, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile dall'estero SERIE C Palermo – Manconi 45% – Mossi i primi passi per l'attaccante dell'Albinoleffe, reduce da un'ottima stagione. Source