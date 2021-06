Mercato professionisti in pillole, 9 giugno SERIE A Fonseca – Tottenham 70% – Paratici aveva il suo nome appuntato in agenda. E adesso si può chiudere a breve SERIE B Diaw – Spal 50% – Non appena partirà la campagna trasferimenti, il dg Zamuner proverà ad acquistarlo dal Monza. La concorrenza c'è, il Pordenone pure, ma la Spal ha buone carte da giocarsi SERIE C Cretella-Grosseto 100% – Rinnovo biennale per il centrocampista classe 1994. Non ci sono più dubbi Source