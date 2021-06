Nainggolan, Nandez, Dimarco: il Cagliari cerca la quadra con l’Inter. I due club a lavoro per definire diversi affari

Cagliari e Inter in questi giorni stanno incessantemente lavorando per trovare un’intesa su vari fronti. In primis c’è in discorso Nainggolan. Il giocatore vuole restare al Cagliari e l’Inter considera conclusa la sua esperienza nerazzurra. Peccato che ci sia un altro anno di contratto a oltre 4 milioni netti e un residuo di ammortamento di altri 9,5 milioni. I nerazzurri sembrano disposti ad andare incontro a una minusvalenza ma non a dare contributi per lo stipendio. La soluzione è che Nainggolan firmi un pluriennale col Cagliari, spalmando i suoi emolumenti. Resta il nodo buonuscita.

La direzione opposta dovrebbe prenderla Nandez, per il quale l’Inter però non vorrebbe spendere per non intaccare la liquidità. Inzaghi vuole trattenere Vecino, ecco perché col Cagliari si è fatto il nome di Dimarco, ripreso dai nerazzurri dal Verona. Ma vista l’ottima stagione appena conclusa non è escluso che l’Inter voglia monetizzare dalla cessione dell’esterno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Nainggolan, Nandez, Dimarco: il Cagliari cerca la quadra con l’Inter proviene da Cagliari News 24.