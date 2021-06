Giocata fortunata a Catanzaro. Nell’estrazione di mercoledì 9 giugno del concorso della nuova formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto è stato centrato un “6” dal valore di 39.917 euro. E’ accaduto nel capoluogo nel punto vendita Sisal Rivendita Tabacchi Costantino in via Tommaso Campanella, 108.

La combinazione vincente – fa sapere la Sisal – è stata 6, 7, 19, 20, 23, 24 ed il montepremi complessivo in palio è stato di 167.295 mila euro.

“SiVinceTutto – è detto in una nota – è il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione, si è rinnovato nella formula di gioco con premi più frequenti e un appuntamento settimanale, ogni mercoledì sera – eccetto variazioni per festività natalizie. Con il nuovo Si VinceTutto SuperEnalotto i numeri da mettere in gioco sono raddoppiati: 12 al posto di 6. La combinazione vincente invece rimane costituita da 6 numeri estratti. Raddoppiano quindi i numeri in gioco e puoi vincere più spesso”.