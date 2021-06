Per la prima serata in tv, giovedì 10 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Non sposate le mie figlie 2”.

Claude e Marie Verneuil affrontano una nuova emergenza. I loro quattro generi – Rachid, David, Chao e Charles – sono determinati a lasciare la Francia con mogli e figli al seguito per tentare la fortuna all’estero. Incapaci di vedersi senza i loro cari, Claude e Marie sono pronti a fare qualsiasi cosa per trattenerli. Nel frattempo, i Koffi arrivano in Francia per il matrimonio della figlia ma per loro le sorprese sono solo all’inizio.

RaiTre alle 20 trasmetterà “Atletica Leggera 2021: Golden Gala “Pietro Mennea”. Firenze – Stadio “L.Ridolfi” A cura di Rai Sport Telecronaca di Franco Bragagna e Elisabetta Caporale

La7 alle 21.15 proporrà “Non è L’Arena – Abbattiamoli. Chi ha voluto la strage di Cosa Nostra”, condotto da Massimo Giletti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.

Su Canale5 alle 21.45 prenderà il via la nuova edizione di “Viaggio nella grande bellezza – Le storie”, con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Debutto con la puntata “Dinastie Reali – I Windsor”.

In apertura, tra Roma e la Villa Reale di Monza, per raccontare Re e Regine, Principi e Principesse: un mondo fatto di cerimonie e riti secolari, di residenze e giardini sontuosi, di abiti e gioielli inestimabili. Un mondo di passioni, contrasti, gelosie, lutti e tragedie. Una favola moderna, di istituzioni antichissime, che rappresenta i sentimenti di popoli e nazioni, messa in discussione dagli stessi protagonisti, a cominciare da Harry e Meghan. I tempi sono cambiati, ma il fascino resta ancora intatto. E quindi… focus su Elisabetta II e il Principe Filippo; il Principe Carlo e Lady Diana; il Principe William e Kate Middleton. Senza dimenticare Umberto I, Margherita di Savoia e la Bella Bolognina; Grace Kelly e Ranieri di Monaco; lo Scià di Persia e Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri; Felipe di Borbone e Letizia Ortiz. Tra i testimoni di queste passioni, Alfonso Signorini, Enrica Roddolo, Flaminia Bolzan, Eva Ravnbol e Cesara Buonamici.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Paradise Beach dentro l’incubo”; su Italia 1 alle 21.20 “Una notte da leoni 3”; su La7D alle 21.30 “Profumo di donna”; su La5 alle 21.05 “Il mio grosso grasso matrimonio greco 2”; su Iris alle 21.10 “All is lost – Tutto è perduto”; e su Italia2 alle 21.10 “L’uomo con i pugni di ferro”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “MacGyver”. Il giovane Angus “Mc” Gyver lavora per un’organizzazione governativa segreta e la sua incredibile conoscenza della meccanica e della scienza gli consente di uscire con successo dalle situazioni più incredibili.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “OSN Gatti – Le Sinfonie di Brahms”. Daniele Gatti sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nell’integrale delle sinfonie di Johannes Brahms. Nella seconda puntata le sinfonie 3 e 4 introdotte e spiegate dal Maestro Gatti. Regia tv Maria Baratta.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Zelig”.

