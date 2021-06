Il Cagliari e la Sampdoria stanno trattando il trasferimento di Simeone in blucerchiato: due giocatori andrebbero in rossoblù

Come riportato da Sportitalia la trattativa tra Cagliari e Sampdoria per portare l’attaccante Giovanni Simeone in blucerchiato è in corso.

I termini della trattativa sarebbero uno scambio di cartellini: la Sampdoria cederebbe al Cagliari il difensore Yoshida e l’esterno Jankto. I contatti tra le parti proseguono.

L’articolo Asse Cagliari Sampdoria, in corso la trattativa per Simeone: le ultime proviene da Cagliari News 24.