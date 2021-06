Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Taverna è intervenuta per il recupero e messa in sicurezza di un autoarticolato adibito al trasporto di bottiglie in transito sulla SS109 e diretto nel comune di Cicala (CZ).

L’automezzo nell’effettuare una curva, per cause in corso di accertamento rimaneva incastrato al guardrail impedendo qualsiasi tipo di manovra al conducente.

L’intervento dei vigili del fuoco, con supporto di autogrù giunta dalla sede centrale, è valso al recupero del mezzo che veniva sollevato e riposizionato correttamente sulla sede stradale permettendo la ripresa della marcia.

Non risultano danni a persone.

La SS109 bloccata dall’autoarticolato sino al termine delle operazioni di soccorso. Disagi per la viabilità