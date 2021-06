Le buone prestazioni a fine stagione di Alessandro Deiola non sono passate inosservate agli occhi del Friburgo

Per Alessandro Deiola si aprono le porte della Bundesliga. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb secondo cui il profilo del centrocampista del Cagliari non sarebbe passato inosservato agli occhi del Friburgo che in queste ore ha iniziato a sondare il terreno.

Il Cagliari farà a meno di uno dei giocatori fondamentali per il raggiungimento della salvezza o gli sarà riconoscente con il rinnovo che Deiola attende da tempo?

