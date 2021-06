TERMOLI – Avvistata in evidente difficoltà in mare, è stata raggiunta e tratta in salvo dalla Capitaneria di Porto in servizio alle Isole Tremiti (Foggia). La piccola tartaruga “Caretta Caretta” era all’interno dell’Area marina protetta, a “Cala delle Rondinelle”, e aveva evidenti difficoltà di immersione.

Immediata la segnalazione e l’arrivo sul posto degli ufficiali che hanno avvicinato e salvato la “Caretta Caretta” poi trasportata a Termoli dove è stata affidata alle cure degli operatori dell’Istituto Zooprofilattico. Ora si trova presso il “Centro Studi Cetacei Onlus” di Pescara, Ente che opera nell’Adriatico al fine di tutelare e valorizzare le risorse e gli ambienti marini.

La Capitaneria di porto di Termoli invita gli utenti a segnalare sempre il rinvenimento di esemplari di specie marine protette in difficoltà per permetterne il recupero e la reintroduzione nel loro habitat naturale. Oggi con l’app gratuita #PlasticFreeGC, grazie alla funzione “avvistamenti”, chiedere un intervento è molto semplice.

L’articolo Capitaneria di Termoli salva tartaruga marina alle Tremiti proviene da Molise News 24.