Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato a Rai Sport attaccando duramente Juve e Superlega.

EUROPEO – «Siamo felici, è un messaggio di speranza, è luce in fondo al tunnel. Il calcio porta speranza e questo è importante per noi. Non vediamo l’ora di cominciare ed è stato ovvio scegliere Roma. Europeo itinerante? Non sono favorevole a questa formula e non credo che la rifaremo presto».

SUPERLEGA – «Voglio dire che la giustizia a volte è lenta ma arriva sempre. Non sono entrato nelle competenze specifiche della nostra Commissione disciplinare ma ovviamente l’input è quello di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo, prima chiariamo le competenze legali e poi andiamo avanti. A volte ho l’impressione è che questi tre club sono come i bambini che saltano la scuola per un po’, non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia».

PLATINI – «Le sue parole? Nulla mi sorprende nel calcio. Il suo commento non merita il mio commento».

AGNELLI – «Se gli stringerò le mani? È una questione personale. Non vorrei replicare ma credo che lui lo sappia».

