Dal 31 maggio al 6 giugno, ultima settimana analizzata nel report della ASL di Bari, sono stati solo 176 i nuovi contagi Covid nel Barese: 14,3 ogni 100mila abitanti, ben al di sotto del limite di 50 casi ogni 100mila residenti fissato per il passaggio in zona bianca. È il dato più significativo che emerge dall’analisi svolta dall’azienda sanitaria locale, insieme a quello relativo ai comuni a ‘contagi zero’, che diventano ben 16, per un calo complessivo di nuovi casi del 48% rispetto alla settimana precedente. La città di Bari, con un tasso settimanale di 9,8 ogni 100mila abitanti, si consolida su livelli particolarmente bassi. Ma la tendenza favorevole, eccetto piccole oscillazioni, è sostanzialmente confermata in tutti i 41 Comuni.

Sono numeri direttamente correlati con l’evolversi della campagna vaccinale anti Covid, che ormai riguarda indistintamente tutte le fasce di popolazione vaccinabile. Grazie alle 917mila dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale – 82mila solo negli ultimi sette giorni – la copertura vaccinale ha raggiunto almeno con una dose il 57% della popolazione vaccinabile, con un picco del 59% nel capoluogo. All’interno delle diverse fasce d’età, in particolare quelle più esposte al rischio, spicca l’elevatissima copertura vaccinale garantita ai cittadini dai 60 anni in poi: l’87% dei 60enni ha ricevuto almeno una dose, mentre tra i 70enni e over 80 si raggiunge il 92%.

L’articolo Covid nel Barese, report ASL: nuovi casi ancora in discesa. Diventano 16 i comuni a ‘contagi zero’ proviene da Telebari.