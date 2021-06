Ultimi week end di Test Match per le categorie: Under 15 Serie A-B Under 15 Serie C Under 16 Serie A-B Under 16 Serie C A Zingonia si gioca la doppia sfide di lusso tra Atalanta e Juventus, si incroceranno sia in Under 15 che in Under 16, anche Inter-Hellas Verona e Monza-Parma. In Under 15 interessante il match tra Torino e Cagliari, mentre per l'Under 16, riflettori puntati su Sassuolo-Spezia. Source