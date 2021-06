È andata al 22enne svizzero della Swiss Racing Academy Yannis Voisard la nona tappa del Giro d’Italia Under 23, partita questa mattina da Cavalese e conclusasi dopo 167 chilometri in Nevegal, a Pian Longhi.

A premiare il vincitore di tappa, l’assessore allo sport del Comune di Belluno Marco Bogo: « Quella di oggi è stata una grande giornata di ciclismo, che ha visto protagonista il nostro territorio, dalla discesa dal Passo Valles fino al capoluogo attraverso l’Agordino e poi la sfida della doppia risalita del Nevegal. È stata sicuramente un’occasione di grande promozione ed è la conferma di come il Bellunese sia una terra adatta alle due ruote, sia sotto il profilo agonistico che quello amatoriale e turistico. Non dimentichiamo che poche settimane fa sulle nostre strade è transitato il Giro d’Italia maggiore, che su queste stesse strade tra poco più di un mese si correrà il Campionato Nazionale di Cronoscalata e che a fine agosto ancora il Nevegal vedrà l’arrivo della prima edizione della Granfondo del Dragone, che coinvolgerà oltre al capoluogo anche i vicini comuni di Ponte nelle Alpi, Alpago e Limana. Stiamo lentamente tornando alla normalità, dopo oltre un anno di sofferenza, e questi grandi eventi sportivi ci fanno respirare un po’ di ottimismo per il futuro. Quello bellunese è un popolo abituato al lavoro e al sacrificio, valori che si ritrovano nel mondo sportivo e soprattutto in quello del ciclismo, ed è per questo che è stato un onore per me premiare il giovane vincitore di questa tappa » .

Al vincitore, l’assessore ha consegnato una targa donata dal Comune di Belluno, una pubblicazione sul capoluogo realizzata da Adorable Belluno e una borsa realizzata – da Malefatte della Città di Venezia – con striscioni pubblicitari dismessi della Città di Belluno e del Nevegal contenente materiale promozionale del Comune capoluogo.​

L’articolo Giro d’Italia Under 23 in Nevegal. Bogo: «Grande promozione per il territorio» proviene da Bellunopress – Dolomiti.