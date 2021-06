I vigili del fuoco di Torino sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato nei capannoni di un’azienda agricola, ‘La Primula’ di via Cassagna, a Pianezza (Torino). In fiamme circa settecento metri quadri di deposito. Due le autobotti impiegate che fanno da spola per il rifornimento idrico delle lance. La … Leggi tutto L’articolo…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it