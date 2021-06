Buona la prima. L’Italia batte agevolmente la Turchia nella partita inaugurale dell’Europeo allo stadio Olimpico di Roma: 3-0 il risultato finale, maturato interamente nella ripresa.

Ad aprire le danze lo sfortunato autogol dello juventino Demiral (53′), seguono le reti di Immobile (66′) e Insigne (80′).

Nessun minuto per l’atalantino Matteo Pessina, rimasto in panchina durante tutta la gara. Una decina di minuti per il bergamasco Andrea Belotti, subentrato all’81’ a Immobile.