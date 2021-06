CAMPOBASSO – Doppio riconoscimento per Francesca Colavita, la ricercatrice molisana nel team dello Spallanzani che per primo in Italia isolò il coronavirus. La giovane campobassana domani, sabato 12 giugno, riceverà il titolo di ‘Ambasciatrice del Molise nel mondo” nel corso di una cerimonia in Consiglio regionale del Molise. Due giorni dopo, lunedì 14 giugno, Colavita sarà all’Università del Molise dove riceverà il Premio San Giorgio 2020.

Il titolo di Ambasciatrice molisana nel mondo era stato conferito alla ricercatrice dai vertici del Consiglio regionale del Molise nel novembre 2020, mentre il Premio San Giorgio è stato conferito nel dicembre scorso dal Centro Studi Molisano. All’Università il riconoscimento sarà consegnato alle ore 17 durante un incontro sul tema “L’era delle pandemie”, in programma nell’aula magna dell’ateneo.

