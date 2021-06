Brutto incidente nella mattinata di venerdì 11 giugno a Romano di Lombardia, lungo la Soncinese.

Attorno alle 9.45 un’auto e un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente a velocità piuttosto sostenuta.

Immediato l’allarme lanciato al numero unico d’emergenza 112, che ha indirizzato sul posto i carabinieri della compagnia di Treviglio, la polizia locale, tre ambulanze e i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia.

In un primo momento l’incidente sembrava molto grave ed era stato allertato anche l’elisoccorso di Bergamo.

Fortunatamente, invece, le conseguenze sono state minori: nello schianto sono rimasti feriti due uomini di 46 e 74 anni, poi trasportati in ospedale uno in codice verde e l’altro in codice giallo.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei mezzi, mettendo in sicurezza la zona del sinistro.