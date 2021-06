Archiviato il campionato con un sofferto nono posto che garantisce comunque la permanenza in serie B, il Chievo Verona Women guarda avanti e si prepara alla prossima stagione. Dopo un anno difficile, caratterizzato da continui start&stop, tamponi, cambi panchina ed un silenzio quasi surreale sugli spalti, per la società clivense è tempo di bilancio. Attraverso le parole del presidente Alice Bianchini andremo a conoscere meglio una squadra che in questo campionato ha confermato di essere un’avversaria spinosa ed imprevedibile ma allo stesso tempo passionale con i propri tifo Source