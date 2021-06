È morta improvvisamente, mentre aspettava di essere sottoposta a una visita medica al Gemelli Molise di contrada Tappino a Campobasso. 66 anni, la donna era stata vaccinata 20 giorni fa con Astrazeneca ma potrebbe trattarsi di una mera coincidenza visto che è intercorso un tempo decisamente troppo lungo per ipotizzare un nesso di causa-effetto e visto che la signora non aveva accusato nei giorni scorsi malori nè particolari problemi. Non si possono escludere al momento altre possibili cause.

Tuttavia la famiglia, comprensibilmente, ha chiesto di fare luce su un caso accaduto durante il momento clou di una polemica relativa ai rischi della vaccinazione con il farmaco anglosvedese che ha il volto di una diciottenne deceduta a Genova e che pertanto, in questo momento, diventa una vicenda oltremodo delicata e da chiarire in tutti gli aspetti possibili.

I magistrati pertanto stanno per acquisire la cartella clinica e avviare una serie di accertamenti finalizzati a capire cosa sia potuto accadere, anche perché i medici rianimatori che hanno soccorso la donna inizialmente, nella struttura ospedaliera del capoluogo, hanno inizialmente escluso che sia stata stroncata da un infarto. Tra le ipotesi l’embolia polmonare ma non si può escludere al momento null’altro.

Dalla struttura confermano il decesso, avvenuto nella giornata di ieri (11 giugno), e ora la salma è stata affidata all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove avrà luogo l’esame autoptico disposto dai magistrati. Secondo quanto si apprende la signora non soffriva di particolari patologie tanto che si era sottoposta alla vaccinazione anti.covid tre settimane fa nella categoria anagrafica e non come soggetto vulnerabile.