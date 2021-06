Euro2020, il Belgio non sbaglia all’esordio e batte la Russia grazie ai gol Lukaku e Meunier. Russi insufficienti

Il Belgio di Martinez non stecca alla prima e viene trascinata dal suo bomber di fiducia, Romelo Lukaku, autore di una doppietta nell’esordio dei Diavoli Rossi a Euro2020. I belgi regolano di fatto la pratica Russia già nel primo tempo, quando l’attaccante dell’Inter sfrutta un errore della difesa russa per battere Shunin. Lo stesso portiere respinge male poco dopo su un cross di Hazard, sulla cui ribattuta c’è Meunier per il tap-in facile facile.

Nel secondo tempo il Belgio gestisce il vantaggio senza patemi, arrotondando il risultato con la doppietta personale di Romelu Lukaku.

