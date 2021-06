Alba Malara, medico residente a Lamezia Terme, specialista in Geriatria e Direttore Sanitario di più Strutture Residenziali per anziani ubicate a Lamezia ed in altri centri della Calabria, è stata nominata all’ unanimità presidente della “Fondazione Anaste Humanitas” con sede in Roma.

Tale fondazione è un’emanazione dell’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE) e si occupa di promuovere attività di ricerca, studio, formazione e tutto ciò che concerne la cultura della socio assistenza e della socio sanità a favore degli anziani.

Questa organizzazione scientifica, per raggiungere i suoi obiettivi, utilizza strumenti di ricerca e collabora con le più importanti università italiane.

Il prestigioso ed ambito riconoscimento, premia la dottoressa Alba Malara per l’incessante impegno scientifico che l’ha sempre vista in prima linea a difesa degli anziani e di tutte le problematiche che affliggono socialmente questa delicata fascia di età, con l’obbiettivo del miglioramento della loro qualità di vita.

La vivacità e la ridondanza dell’impegno culturale nel settore, era stato già unanimemente riconosciuto ad Alba Malara perché le era già stato affidato l’autorevole ruolo di responsabile scientifico di ‘ECHO e Editor in Chief di ‘Advances in Health and Behavior‘. Malara riveste anche il ruolo di consigliere nazionale della SIGG.