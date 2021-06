Per la prima serata in tv, sabato 12 giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio fra Belgio e Russia, per gli europei Euro 2020 – Fase a Gruppi: Girone B. Telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Katia Serra.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Traumi” e “Scala reale”. Nel primo, attentato ad un ristorante africano: inizialmente, si pensa ad un movente di tipo razziale, ma poi si scopre che sotto c’è un mix micidiale di esasperazione e insoddisfazione…

Nel secondo, cinque uomini della New York bene vengono uccisi durante un’esclusiva partita di poker. Mancano soldi ed orologi di lusso, per cui viene da pensare subito ad una rapina…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Sapiens – Un solo pianeta”.

Rete4 alle 21.25 proporrà la soap “Una vita” .

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “The winner is”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Shrek”; su Rai4 alle 21.20 “Sex Crimes – Giochi pericolosi”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – L’altra figlia”; su Iris alle 20.45 “Un alibi perfetto” e su Italia2 alle 21.10 “Arac Attack – Mostri a otto zampe”.

Su Rai5 alle 21.15 “Italian Stand Up – Luca Cupani”. Dal Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, Luca Cupani presenta il suo spettacolo di stand up comedy.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset