Irpiniatimes.it

Salza Irpina – Oggi insieme alla nostra comunità abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio: la presenza di tutte quelle persone è il segno tangibile della volontà di voltare pagina e lasciarsi indietro il periodo drammatico del Covid. I bambini hanno inaugurato i campetti polivalenti, sì proprio coloro che hanno sofferto di più questo periodo di restrizioni: la scuola a distanza e la difficoltà di socializzare ed è da lì che la nostra comunità deve ripartire e prendere in mano il proprio tempo. La sfida che attende la nostra amministrazione non è quella di creare solo l’opera ma è quella di custodirla e tenerla efficiente anche per il futuro. Troppe volte abbiamo visto opere create e poi abbandonate, per fare questo non è sufficiente solo l’impegno di chi amministra e di chi ha in gestione il bene ma è necessario soprattutto il senso civico di ognuno di noi. Per questo insieme dobbiamo mettere in campo quei comportamenti tali da poter preservare il bene pubblico. Ringraziamo la ditta Reppucci, il direttore dei lavori Petruzziello e il nostro consigliere allo sport Galasso per aver raggiunto questo eccellente risultato.

L’amministrazione

L’articolo Inaugurati i campetti polivalenti a Salza Irpina proviene da irpiniatimes.