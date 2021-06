Tutto il mondo del calcio sta pregando per Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha avuto un malore verso la fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia. Immediati i soccorsi da parte dello staff medico, che ha adoperato anche il massaggio cardiaco per cercare di rianimare il gioca

Shocked with the news received, I send you a lot of strength and my prayers for you #prayforyou #comeonEriksen

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 12, 2021