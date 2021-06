Mercato professionisti in pillole, 11 giugno SERIE A Tonali-Milan 75% – Accordo a un passo, c'è la voglia di proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. A breve novità definitive SERIE B Marsura-Brescia 50% – Abboccamento in corso, la presenza di Pippo Inzaghi in panchina può accelerare l'operazione SERIE C Seeber – Trento 99% – Accordo raggiunto per il neo dg, che torna dunque nel professionismo dopo l'esperienza col Vicenza. Source