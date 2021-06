Lo aveva detto: “E’ arrivato il momento di far divertire un po’ la gente”. Roberto Mancini è stato di parola. La sua Nazionale ha dato spettacolo, regalando una serata di festa a tutti gli italiani e iniziando nel migliore dei modi il suo cammino nel primo Campionato Europeo itinerante della storia. Un Europeo che ha preso il via da Roma, in uno Stadio Olimpico purtroppo solo al 25% della sua capienza, ma che ha esultato per i gol di Immobile e Insigne e ha trascinato gli Azzurri ad una vittoria che li porta al comando del girone e con un piede negli Ottavi di finale: “E' stata una buona partita – il commento del Ct – in questi match Source