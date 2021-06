I nodi, si sa, vengono al pettine. E quando arrivano, difficile scioglierli con una semplice lavata di testa. Del tipo evocato in maniera sublime da Giorgio Gaber, annichilito nella condizione di non sapere cosa fare: quasi quasi mi faccio uno shampoo.

Nel Pd si è confuso l’obiettivo, vincere le elezioni, con i mezzi necessari a raggiungerlo

La soluzione salvifica, revulsiva e chiarificatrice, nel caso del Pd calabrese – ma questa specifica, ormai ha poco senso, considerata l’evidente intromissione del partito romano – avrebbero dovuto essere rappresentate proprio dalle elezioni regionali ottobrine, forse in nome della comune necessità di “fronteggiare e sconfiggere questa destra populista, incapace e pasticciona”, citiamo da un refrain divenuto quasi automatico nella narrazione dem. Confondendo pertanto l’obiettivo, vincere le elezioni, con i mezzi necessari a raggiungerlo, una visione chiara di sé, una proposta convincete verso gli altri, una capacità attrattiva nei confronti degli indecisi. Tutti accorgimenti che non si improvvisano dall’oggi al domani, ma vanno costruiti pazientemente, giorno dopo giorno, in un arco temporale che è verosimile quantificare nei cinque anni di legislatura precedenti l’appuntamento elettorale. Vale a dire che l’opera di affermazione della leadership e l’attività di aggregazione intorno a un progetto politico devono partire il giorno dopo la chiusura delle urne e non essere posticipati in imminenza delle nuove.

Partito ingabbiato da tre anni in un commissariamento non brillante

Opere e operazioni mai messe in atto. Non dal partito inteso come organizzazione territoriale, ingabbiato da tre anni in un commissariamento non brillante e tra l’altro generato da una precedente esperienza, quella di Ernesto Magorno, assimilabile a un vicereame di borbonica memoria in salsa ovviamente rivisitata e renziana. Non dai consiglieri eletti, frutto del lavorio elettorale, che tutti appena entrati a Palazzo Campanella, hanno continuato a coltivare il loro orticello elettorale più che a voler rappresentare tutta la comunità democratica e a presentarsi a essa. Oggi, nell’osservare lo spettacolo francamente imbarazzante messo su dalla dirigenza nazionale e calabrese (e identificare quest’ultima riesce difficile), la tentazione più facile è dare addosso al Pd, descritto come indeciso, contradditorio, succube di liti interne e incistato nell’idea dominante della costruzione di un campo largo con il M5s, disposto in nome di ciò a trasformare la Calabria nel laboratorio sperimentale altrove non impiantato. Lo ha fatto lo stesso Nicola Irto, appena dieci giorni fa, all’atto della prima rinuncia, quando ha descritto il partito calabrese come una collezione di feudi giustapposti e stridenti l’un l’altro. Salvo, ieri, all’atto della seconda rinuncia, manifestare rincrescimento nel prendere atto di come “la scelta della comunità democratica calabrese è del tutto superata”.

Le elezioni arrivano nel momento meno opportuno per il Pd

Queste elezioni calabresi, a ben vedere, giungono nel momento meno opportuno per il Pd. Nel bel mezzo di una nuova, ennesima, transizione di partito, in cui l’anima e il cacciavite di Enrico Letta non hanno ancora trovato la desiderata reciproca complementarità. E nel perdurare di una situazione interna al partito calabrese, nel quale il vecchio è ormai al tramonto e il nuovo ancora non si vede. Passerà pima o poi Stefano Graziano, e ieri ci si è di molto avvicinato, se è vero che il commissario ha offerto le sue dimissioni. Enza Bruno Bossio e dintorni, che ancora dominano il partito in molta parte della grande provincia cosentina, e da lì ne condizionano molte delle traiettorie regionali, dovrebbero trovare il coraggio e l’umiltà di fungere da madri e padri nobili, se ci riescono.

Irto dovrebbe parlare a Catanzaro e Cosenza con la stessa autorevolezza con cui parla a Reggio e Alecci dovrebbe essere più riconoscibile

Nicola Irto, se crede, dovrebbe da domani onorare l’investitura a leader dei dem calabresi, parlando a Catanzaro e a Cosenza con la stessa competenza e autorevolezza con cui parla a Reggio. E, via dicendo, a Ernesto Alecci, sindaco di Soverato e volto nuovo su cui sembra puntare il partito dal coté catanzarese, servirebbe uno sforzo ulteriore di visibilità e conoscibilità. E tutt’intorno, dovrebbe crescere ulteriormente la nuova dirigenza, che pure esiste e opera, nei circoli e nel territorio, ma che stenta a imporsi, a fare sentire la sua voce nel coro di rancori che hanno ingessato finora il Pd calabrese.

Tutto ciò, nei prossimi cinque anni. Per quanto riguarda queste elezioni, probabilmente il tempo è già passato.