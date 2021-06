Non mancano le iniziative nel fine-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spicca il concerto di Ruggero de I Timidi a Songavazzo per la rassegna “Back to Druso”.

Da segnalare, inoltre, lo street food ad Albino, tante mostre e molto altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati nella provincia orobica sabato 12 e domenica 13 giugno.

ALBINO

– Ad Albino riapre il chiosco dello street food

ALZANO LOMBARDO

– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

CAMERATA CORNELLO

– Al museo dei Tasso la mostra “Eleganza discreta di una valle”

LOVERE

– Alla Tadini la mostra “Napoleone. L’eco del mito”

PARRE

– “Girls power”, a Parre mostra sul tema della violenza sulle donne

PEDRENGO

– A Pedrengo in scena “Sotto i ricci”

SONGAVAZZO

– A Songavazzo concerto di Ruggero de I Timidi