La società del Modena ha ufficializzato in serata l'addio a mister Michele Mignani ed al vice Simone Vergassola. Di seguito la nota del club: "Il Modena FC comunica che non verrà prolungato il contratto del tecnico Michele Mignani e del suo vice Simone Vergassola. Il club ringrazia Mignani e Vergassola per il lavoro che hanno svolto in gialloblu' nelle ultime due stagioni e augura ad entrambi le migliori fortune professionali."