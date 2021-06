Ha soltanto 10 anni ma ha imparato così bene a suonare la fisarmonica tanto da decidere di realizzare un video professionale in uno studio di registrazione.

Lui si chiama Angelo Di Gennaro, studente di Petacciato e grande appassionato di musica. “Ho cominciato per gioco all’età di 3 anni partecipando alla rappresentazione del Sant’Antonio qui a Petacciato” spiega Angelo, sostenuto nella sua passione dai genitori, mamma Anna e papà Enrico, ma con lo zio Moreno come figura di riferimento nell’imparare i segreti di questo strumento tipico delle feste di paese e dei balli di gruppo che tanto rappresentano nella tradizione popolare molisane e che in questi mesi di pandemia mancano più del solito.

“Piano piano mi sono appassionato a questo strumento – continua – fino a quando in terza elementare ho deciso di cominciare a studiare musica e in particolare la fisarmonica. Adesso eccomi qua”. Il video si intitola ‘Fisarmonica impazzita‘ e vede Angelo disimpegnarsi con maestria e impegno sulle note di una celebre polka. Dopo pochissimi giorni dalla pubblicazione le visualizzazioni sono già migliaia.

Gli insegnamenti dello zio Moreno Di Lena, che ha già inciso delle canzoni con la fisarmonica e che ‘ospita’ il brano sul suo canale YouTube, gli sono servite per approcciarsi alla sua prima esperienza di un certo livello.

Per Angelo e per tutta la sua famiglia quello di oggi rappresenta un punto di partenza ma anche una grande soddisfazione.