Diego Godin vuole restare al Cagliari ma l’uruguaiano non rientra nei progetti futuri della società rossoblù

Continua e, probabilmente sarà destinato a durare a lungo il braccio di ferro tra il capitano dell’Uruguay Diego Godin e il Cagliari.

Il Faraone, a causa dell’eccessivo costo del suo ingaggio, non rientrerebbe nei progetti futuri della società sarda. Come riporta L’Unione Sarda, Godin resta irremovibile: non ha nessuna intenzione di lasciare il Cagliari. Ha sposato fin dall’inizio la causa rossoblù e, per questo motivo, ha rifiutato le recenti e allettanti offerte del Talleres e della Dinamo Mosca.

Anche la dirigenza sarda, da parte sua, non ha intenzione di cedere. Una possibile soluzione a questa intricata situazione potrebbe essere, come detto più volte, la riduzione significativa dell’ingaggio del difensore uruguaiano che anche in questa direzione ha eretto un muro.

L’articolo Ancora braccio di ferro tra Cagliari e Godin proviene da Cagliari News 24.