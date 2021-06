La Cisl FP territoriale Magna Graecia e la FP Cisl dell’AOU Mater Domini rimangono sempre di più sconcertate sul perché l’Atto aziendale della AOU Mater Domini non viene approvato. Non si comprende come mai, il Magnifico Rettore non dà il via libera, nonostante tutte le modifiche apportate siano state recepite dal Management Aziendale. Quali sono ancora gli impedimenti e quali tempi biblici bisogna aspettare affinché lo strumento, che è indispensabile per la organizzazione e programmazione dell’azienda, veda la luce e non comprometta in maniera definitiva l’attività della stessa? Il blocco dell’approvazione dell’Atto Aziendale sta paralizzando l’Azienda, chi ha responsabilità istituzionale in questa vicenda faccia in pieno la sua parte e dia il suo contributo al superamento di questa empasse. E’ assolutamente necessario che il Rettore dia il via libera su quei contenuti dove si è già raggiunta l’intesa, eventuali discordanze possono essere affrontate senza pregiudicare, ancora una volta, l’approvazione dell’Atto Aziendale.

I sindacalisti della CISL Fp Luigi Tallarico, Sergio Maida e Antonio Curcillo – si legge in un comunicato – non consentiranno che questo stato di immobilismo possa ricadere come sempre sui cittadini calabresi che certamente meritano ben altro che una continua emigrazione sanitaria, dovuta all’approssimazione con cui viene gestita la sanità in Calabria e chiede, pertanto, da subito, al Commissario alla Salute, Dott. Longo, di intervenire, con i mezzi che la legge gli consente, per fare si che L’AOU Mater Domini venga dotata in tempi brevissimi dell’indispensabile strumento di autogoverno che si concretizza, appunto, con l’approvazione del suo Atto Aziendale.