Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Benevento non è pienamente convinto di riscattare l'attaccante Adolf Gaich dopo le prestazioni della seconda parte di stagione. Il giocatore, ricordiamo, è stato prelevato in prestito a Gennaio dal CSKA di Mosca. Sull'attaccante nelle ultime ore è piombato il Club Brugge, compagine belga interessata ad acquisire il cartellino. Se Gaich non dovesse rimanere nel club sannita, la pista che porta in Belgio potrà essere presa in considerazione. Source