L’ipotesi Empoli per Fabio Depaoli perde quota: il club toscano guarda altrove alla ricerca di un terzino destro. La situazione

L’Empoli è alla continua ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il nuovo campionato di Serie A. La trattativa per portare Alessio Dionisi sulla panchina della Sampdoria aveva accelerato l’interesse dei toscani per Fabio Depaoli ma ora la pista perde quota.

Secondo pianetaempoli.it, infatti, la società del patron Corsi avrebbe virato con decisione sul profilo di Gabriele Zappa del Cagliari. Si allontana quindi l’ipotesi toscana per il terzino blucerchiato il cui futuro a Genova è più che mai incerto.

L’articolo Calciomercato Cagliari, Empoli lontano da Depaoli pensa a Zappa proviene da Cagliari News 24.