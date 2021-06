Correa, scatto fotogragico in compagnia di Juan Musso e Marchesin, portieri di Udinese e Porto dal ritiro dell’Argentina

La Nazionale Argentina è impegnata nella Coppa America 2021 che si sta disputando in Brasile, tra i protagonisti diversi calciatori della Serie A, tra cui Joaquin Correa. Mentre le voci sul suo futuro lasciano presagire all’addio, il Tucu è concentrato per la manifestazione che lo terrà impegnato per circa un mese.

Intanto l’attaccante della Lazio posta uno scatto con Juan Musso, portiere dell’Udinese, e con Marchesin, estremo difensore del Porto.

