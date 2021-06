Nello studio del notaio Angelo Bigoni venerdì 11 giugno è stata formalizzata la costituzione dell’Associazione Alumni Fantoni Clusone.

Si tratta di una libera Associazione di volontari che senza alcun scopo di lucro persegue finalità civiche e solidaristiche per la promozione, tutela e valorizzazione dell’Istituto superiore Fantoni di Clusone e coloro che ruotano intono a questa realtà.

Il nome Alumni che si riferisce agli ex studenti di una scuola, di un college o di un’università è stato scelto, non solamente per il suo rimando alle grandi associazioni di respiro internazionale ma anche perché il termine latino significa “alere”: nutrire, alimentare.

Il logo dell’associazione omaggia quello dell’istituto superiore riprendendo la grafica dello stesso ma arricchito da un anello d’oro quasi fosse una sorta di abbraccio dei suoi ex studenti verso le future generazioni. A sottolineare il forte legame con L’istituto, la sede della stessa sarà proprio presso il Fantoni.

I soci fondatori dell’Associazione provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti, sono stati riuniti grazie impulso di alcuni docenti dell’Istituto e hanno raccolto l’invito a fare squadra per promuovere la realtà scolastica del territorio che li accumuna nell’ottica de ”l’unione fa la forza”.

I soci fondatori sono: Luca Moretti, presidente; Marta Barcella, vicepresidente; Andrea Olini, tesoriere; Luca Pendezza, segretario; Roberto Pegurri; Maurizio Foiadelli; Diego Armanni e

Laura Ferrari.

È parzialmente completo il sito internet (mancano alcuni passaggi che necessitavano anche la formalità dell’atto notarile) attraverso il quale sarà possibile entrare a far parte di questa grande nuova famiglia a fronte di un modesto contributo economico che sarà totalmente investito nell’organizzazione di attività di promozione, orientamento e supporto degli studenti presenti e futuri dell’Istituto.

Le parole del Presidente Luca Moretti sono rivolte alla progettualità “auspichiamo già nei prossimi mesi di poter organizzare un evento che possa riunire gli ex studenti e che possa orientare i nuovi a fare sapienti scelte per il futuro” che trovano pieno appoggio in quelle della dirigente scolastica che dice “Questa giornata è davvero importante. Un’associazione che nasce con questi valori sono certa che rappresenterà per tutto il territorio, e soprattutto per i giovani, un punto di riferimento positivo. Come dirigente del Fantoni ho sostenuto e sosterrò l’Associazione: ringrazio i soci fondatori che, dopo un periodo complesso come quello che abbiamo vissuto hanno dimostrato di credere nel futuro, impegnandosi a sostenere la nostra scuola. Permettete un ringraziamento particolare alla professoressa Lidia Moioli: il suo fattivo contributo è stato fondamentale”.