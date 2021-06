Il Ludogorets insiste ancora per avere una volta per tutte in squadra l’attaccante bulgaro Kiril Despodov

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, continua il pressing del Ludogorets per avere in squadra, una volta per tutte, l’attaccante bulgaro del Cagliari Kiril Despodov le cui presenze con la maglia rossoblù si possono contare letteralmente sulle dita di una mano.

Nei prossimi giorni si arriverà a qualcosa di concreto, alla prima fumata bianca di questo calciomercato estivo visto che la dirigenza rossoblù sarebbe intenzionata a chiudere definitivamente la questione entro la fine del mese.

