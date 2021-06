Non sembra voler essere una festa questo Europeo, dopo Eriksen (leggi qui), si registra un altro episodio triste. Durante l'esordio dell'Inghilterra a Wembley contro la Croazia, un tifoso è caduto rovinosamente dagli spalti. L'uomo è stato prontamento soccorso ed è stato trasportato all'ospedale in condizioni molto gravi. La UEFA sta indagando su quanto succede a fa sapere: “Lo spettatore è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato all'ospedale in situazioni piuttosto serie”. Source