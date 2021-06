Buona la prima per l’ Alessandria calcio che ha pareggiato 0-0 a Padova nella prima partita di finale di playoff per la serie B. La decisiva gara di ritorno si giocherá giovedí 17 giugno alle ore 18.00. L’articolo L’ Alessandria pareggia 0-0 a Padova nella prima partita di playoff per la serie B proviene da Quotidiano Piemontese.Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it