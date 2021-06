“La Storia siamo noi, nessuno si senta offeso… Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere”. Lo cantava De Gregori e lo riprendono Riccardo Colao e Rino Rubino per raccontare i 50 anni dalla prima serie A del Catanzaro calcio. Quella storia in giallorosso che commosse l’intera Calabria e tutto il meridione per una realtà che sembrava una favola. Ed è da quel giorno che la storia siamo noi e saremo sempre noi. I due scrittori scrivono di quel 27 giugno 1971 attraverso racconti, aneddoti, immagini, storie e statistiche. Attraverso questo libro auspicano che le nuove generazioni sappiano cosa ha rappresentato quel campionato per la nostra città e non solo. I due scrittori-tifosi ci raccontano i numeri di una stagione esaltante e i particolari di quei calciatori che nel tempo diventeranno eroi di una cavalcata in giallorosso. La storia ti identifica, la storia siamo noi.