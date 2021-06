Per la prima serata in tv, domenica 13 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Olanda e Ucraina, valida per gli europei.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la serie “Delitti in paradiso”. Jack Mooney e la sua squadra devono indagare sugli omicidi di Vanessa McCormack, pugnalata a morte nella sua casa, e della famosa artista Donna Harman, trovata avvelenata nel suo studio…

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via “Kilimangiaro Estate”, condotto da Camila Raznovich.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Inconceivable”; su Canale5 alle 21.20 “Instant family”; su Italia1 alle 21.20 “Un’estate al mare”; su Rai4 alle 21.20 “I bambini di Cold Rock”; su La5 alle 21.05 “Le mie nozze country”; su Iris alle 20.55 “Il postino suona sempre due volte” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nel secondo episodio di ‘Secrets of skin’, Garrord prosegue il suo viaggio scientifico sui ‘segreti della pelle’. A seguire, Monica Ghezzi ci porta in Costiera Amalfitana, in un percorso di 42 km di costa a strapiombo sul mare, per scoprire i segreti di un territorio che l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.