Grazie alla doppietta di D’Angelo ed alla rete del rientrante Torregrossa, la Sancataldese supera il Mazara con il risultato di 3 – 1, e domenica prossima affronterà in finale l’Akragas.

La compagine nissena ha impiegato appena un quarto d’ora per passare in vantaggio con Torregrossa al 16’, Poi prima della fine del primo tempo mette al sicuro il risultato con D’Angelo, portando a tre le reti di vantaggio.

Nel secondo tempo arriva la rete di Abbate che accorcia le distanze.

