Padova ed Alessandria non si fanno male almeno nella gara d'andata della finale play off di Serie C. All'Euganeo è terminata 0-0 tra i padroni di casa e la formazione allenata dall'ex Serie A, Moreno Longo e tutto è rimandato al ritorno in programma giovedì sempre alle 18 al “Moccagatta” di Alessandria. Nel primo tempo il Padova è andato vicino al gol in più occasioni, ma nella ripresa la stanchezza ha prevalso sui due team che di fatto si sono accontentati del pareggio lasciando aperta la promozione in B fra esattamente quattro giorni. Chi la spunterà il 17 giugno? Source