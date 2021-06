Uno sguardo al cielo per sapere che tempo farà, Andrea Busoni del Centro Meteorologico Lombardo ci spiega come saranno i prossimi giorni.

ANALISI SINOTTICA

L’instabilità pomeridiano/serale che ha contraddistinto le giornate di questo inizio settimana sulla nostra regione va lentamente esaurendosi a causa della rimonta in quota da Occidente dell’alta pressione di matrice africana la quale tra il fine settimana e l’inizio della prossima andrà a instaurare condizioni di tempo sempre più stabile anche sui rilievi accompagnate da un aumento moderato delle temperature che oltrepasseranno i 30°C su gran parte della regione con la prima ondata di calore della stagione.

Sabato 12 giugno 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione escluso l’innocuo transito di banchi di nuvolosità alta durante l’arco della giornata; durante le ore pomeridiane sviluppo di una modesta attività cumuliforme sui rilievi la quale non darà origine a fenomeni.

Clima pienamente estivo.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 18°C e 21°C, massime in lieve aumento comprese tra 29°C e 33°C.

Venti: Deboli settentrionali sui rilievi, deboli variabili a regime di brezza in pianura.

Domenica 13 giugno 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso, durante le ore pomeridiane sviluppo di una modesta attività cumuliforme ma senza fenomeni anche lungo la catena Alpina.

Clima sempre estivo e leggermente afoso.

Temperature: Minime in aumento, massime in ulteriore aumento con valori superiori su gran parte della pianura ai 33°C con punte di 35°C/36°C sulla bassa pianura.

Venti: Deboli settentrionali sui rilievi, deboli variabili altrove.

Lunedì 14 giugno 2021

Tempo Previsto: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione di maggiori addensamenti sui settori Alpini e Prealpini Orientali ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature: Minime e massime in diminuzione più sensibile nelle massime.

Venti: Deboli settentrionali sui rilievi, deboli a tratti moderati orientali in pianura specie sui settori orientali.